Sant Privat millora els serveis propers a les gorgues i al paratge d'en Xurri

La Diputació de Girona ha publicat les bases per als treballs de regulació de la sobrefreqüentació al sector de les gorgues i la zona recreativa d'en Xurri a Sant Privat d'en Bas.

L'actuació contempla l'ordenació de les zones d'aparcament, la instal·lació de cartells, el desenrunament d'elements de formigó presents en el medi natural, la instal·lació d'un vàter mòbil i la instal·lació de tanques de control d'accés pedestre. El valor estimat del contracte és de 17.345 euros sense IVA.

L'alcaldessa en funcions de la Vall d'en Bas, Pilar Fabregó, ahir va explicar que la intenció és evitar que cotxes mal aparcats impedeixin el pas dels vehicles d'emergències. Es tracta d'un camí que va a parar a la pujada del Puigsacalm, on hi ha hagut rescats.

També ha indicat que hi havia una sola zona d'aparcaments i ara n'hi ha tres. Ha precisat que l'Ajuntament no té la intenció de posar límits a l'accés a les gorgues i la zona recreativa.

La zona de can Xurri, també coneguda com dels Pins, està situada damunt del naixement del Gurn, un rierol que va a parar al Fluvià. Segons testimonis, en els últims caps de setmana hi ha anat molta gent. Hi ha dos nois que fan anar un quiosc de begudes i gelats i, quan acaben, netegen la zona dels residus que hi deixen els banyistes. També tenen cura de l'àrea de picnic. El control depèn de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.