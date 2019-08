Decepció i sorpresa entre els usuaris de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar

A partir del proper 8 de gener de 2020, cap avió de Ryanair «dormirà» a l'aeroport de Girona. El tancament de la base ha estat una mala notícia per a treballadors, institucions, sectors econòmics i també passatgers. Els usuaris de la companyia que ahir volaven cap alguna de les destinacions que ofereix es mostraven contrariats i alhora sorpresos.

La Laurence explica que per a ella l'aeroport de Girona és el de referència, ja que viu a Perpinyà i vola sempre des de Vilobí d'Onyar. Creu que si es va debilitant es trobarà que al final haurà d'anar a Barcelona a agafar els vols.«No té res a veure. Aquest és un aeroport més fàcil, més petit i més accessible que el de Barcelona», considera.

Com ella, la Karen, una turista belga que creu que és «una pena» que es tanqui la base, ja que fa preveure que la companyia «apostarà poc» per Girona i es pot quedar sense vols. «Per mi anar a Barcelona no és una opció clara, ja que les connexions amb tren no són massa bones per anar als llocs que jo vull», remarca.

Qui també notarà el tancament de la base són els qui utilitzen la companyia per necessitat com la Mireia. Ella és de Palamós i viu a Holanda, una país que Ryanair ofereix diverses rutes des de Girona. «Jo soc de Palamós i em va molt bé que Ryanair estigui aquí, amb 40 minuts soc a l'aeroport», explica.

Ara, pateix per si la companyia decideix suprimir-les juntament amb la base. La Mireia, com la resta, tem haver de desplaçar-se a Barcelona per poder anar i tornar cap a casa.



Els treballadors, «preocupats»

Tot i la preocupació dels passatgers, a qui afecta principalment la notícia és als treballadors que la companyia té a l'aeroport Girona Costa Brava, i els qui treballen de manera indirecta.

En Julio lamenta la decisió perquè és un «cop dur» per als empleats i assenyala que acabarà afectant el turisme ja que, si finalment es redueixen vols, molta gent es quedarà a Barcelona.

Els 164 treballadors afectats asseguren que «no entenen» la decisió de Ryanair i asseguren que estan en «xoc» per l'anunci del tancament.

A més, també critiquen les formes de la companyia, ja que se'ls va informar a través d'un correu electrònic.