Estiu negre: tretze víctimes mortals al litoral gironí

Ja han mort tretze persones ofegades a les platges gironines durant aquest estiu. A quasi un mes de finalitzar la campanya d'enguany, que s'allargarà fins al 15 de setembre, ja han mort vuit persones més que durant l'estiu passat, que va tancar la temporada amb cinc morts. De fet, el 2018 va ser un any «excepcional» si es té en compte que el 2017 els ofegats -afegint al còmput els accidents a rius i piscines- van elevar-se a 16.

Més de la meitat de les morts per ofegament aquest estiu a Catalunya, que ascendeixen a 23, s'han produït a la Costa Brava. Una de les peculiaritats d'aquest any és la disminució d'ofegats a piscines, amb un únic cas a una instal·lació privada a Sant Feliu de Guíxols, on va morir una dona de 86 anys. En aquest tipus de casos, els incidents solien correspondre a menors per distracció dels pares. Precisament, durant l'estiu passat es van registrar tres incidents greus a piscines gironines relacionades amb aquest perfil d'edat, que finalment van quedar en un ensurt. Un altre cas que escapa de l'estàndard va ser l'ofegament, el passat 19 de juliol, d'un home de 65 anys mentre pescava als canals de Santa Margarida, a Roses. Tot i que encara queda estiu per endavant, val a dir que en molt pocs casos els banyistes van entrar a l'aigua sota cap condició restrictiva, i en la majoria d'incidents a les platges hi onejava la bandera verda.

La temporada de platja ha estat especialment negra a Roses, localitat que concentra més víctimes, un total de cinc, la majoria de les quals són estrangeres. D'aquestes, la meitat van morir a platges no vigilades.

La primera víctima a les platges gironines va arribar el 18 de juny i va ser precisament a Roses. Es tracta d'una dona de 70 anys, de nacionalitat anglesa, que uns banyistes van trobar surant a la platja del Salatar. Quan es va produir l'accident, encara faltaven tres dies perquè s'activés el servei de socorrisme.

La segona víctima -i l'última del primer mes d'estiu- va arribar deu dies després, a la platja de Santa Margarida i el Salatar, a pocs metres d'on s'havia produït l'anterior incident. En aquest cas es tracta d'una dona de 80 anys de nacionalitat francesa que es va desplomar dins l'aigua.

El mes de juliol va concentrar cinc víctimes més a les platges gironines. El dia 5, la víctima va ser un home de 61 anys de nacionalitat francesa, també a Roses. A mitjans de mes, el dia 16, un home de nacionalitat belga de 51 anys va morir a la platja del Riuet de l'Escala, que no compta amb servei de vigilància. El servei de socorrisme va haver d'auxiliar tres banyistes més que van llançar-se a l'aigua per intentar rescatar l'ofegat. A Colera, a la platja del Garbet, que no té servei de socorrisme, el 28 de juliol la víctima va ser un home espanyol de 50 anys. Només dos dies després, una dona de 70 anys de nacionalitat francesa va morir a la platja del Rec del Molí, que tampoc compta amb servei de vigilància.

El mes d'agost ha registrat, per ara, sis víctimes. El 3 d'agost ja va produir-se la primera, un home de nacionalitat francesa de 45 anys a la platja de Llané Petit, a Cadaqués. Tal com passa amb la majoria de platges d'aquesta localitat, no compta amb servei de vigilància. El 6 d'agost va produir-se la primera víctima al litoral baix-empordanès: un home espanyol de 88 anys a la platja de Torre Valentina de Calonge. Es tracta de la víctima de més edat morta a les platges gironines. L'11 d'agost va ofegar-se el segon mort de la comarca, un home espanyol de 78 anys a la platja de l'Estartit. Sis dies després, les víctimes van ser un home de 29 anys i el seu fill de 4, que van morir el 17 d'agost a la platja de Riells. El servei de socorrisme va auxiliar el nen en estat inconscient, i l'avís de la mare va activar la cerca de l'home, que va ser rescatat inconscient al cap de més d'una hora a una zona de més de tres metres de profunditat. El 19 d'agost una dona espanyola de 86 anys va morir a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. En el moment dels fets hi havia activat el servei de socorrisme i hi havia la bandera verda.

L'última víctima registrada fins al tancament d'aquest article va ser aquest dimecres: una dona espanyola de 68 anys que es banyava a la platja Nova. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat el servei de vigilància i durant tot el dia va onejar la bandera groga per vent.

En el conjunt de les platges catalanes han mort 23 persones fins al 23 d'agost, el que significa cinc més que en tota la temporada de l'any passat.