Reprenen la recerca de l'arma a Susqueda dos anys després del crim

Els Mossos d'Esquadra han reactivat la inspecció del pantà de Susqueda a la recerca de l'arma dos anys després del doble crim en què van morir Paula Mas, de 21 anys, i Marc Hernàndez, de 23. Segons va publicar NacióDigital, aprofitant que el nivell de l'aigua de l'embassament és similar al que hi havia fa dos anys, quan es va produir l'assassinat, aquests dies està realitzant noves proves aquàtiques per trobar la pistola amb què van matar els joves i la motxilla que portava la noia.

En aquests dos anys, l'única persona que la policia catalana ha apuntat com a sospitós, Jordi Magentí, ha acabat en llibertat sense fiança per falta de proves contra ell.

Segons publica el mitjà digital, a petició de la defensa de Magentí, els Mossos també estan realitzant noves proves de sonometria al pantà de Susqueda. Aquestes proves de so haurien de permetre determinar des d'on es van produir els trets que, segons l'autòpsia, haurien causat la mort dels dos joves del Maresme.

I és que les proves de so que consten al sumari del cas es van realitzar el desembre del 2017, quatre mesos després del crim i amb unes condicions diferents a la zona que les que hi havia a l'agost. Segons va al·legar la defensa, el nivell de l'aigua i les condicions meteorològiques no eren les mateixes que en el moment del crim, i això inhabilitava es resultats de la prova.