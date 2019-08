Retiren en una hora un quilo de burilles de la platja sa Tuna de Begur

Una trentena de persones, d'edats ben diverses, van participar ahir al matí en la jornada de neteja de la platja de sa Tuna, com també de la cala de s'Eixugador i el camí de ronda que les uneix.

La jornada de recollida de brossa, que va durar una hora, va permetre als participants recollir 25 quilos de residus. L'acció va posar de manifest, igual que va passar amb l'acció mediambiental de sa Riera de la setmana passada, la gran presència de burilles.

A sa Tuna es va recollir gairebé un quilo. A més també van agafar cartró, envasos, vidre, restes i altres. Els organitzadors de l'acció, l'Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, que va comptar amb la col·laboració de l'àrea municipal de Medi Ambient, no descarten repetir-la l'any vinent.

L'acció de neteja de brossa va començar a les 9 del matí, els participants es van concentrar a la carpa que van muntar els organitzadors a la plaça de davant la platja. Seguidament es van repartir guants i bosses. La majoria dels participants es van centrar en netejar de brossa la platja de sa Riera, on hi havia moltes burilles. Alguns, en canvi, també van optar per actuar a la cala de s'Eixugador i al llarg del corriol que les uneix.

En aquest tram es van trobar moltes llaunes i cartró, així com també excrements humans. Després d'una hora, els participants van tornar a la carpa per dipositar els deixalles trobades i ser inventariades i pesades. Seguidament, es van deixar com a mostra pública a la mateixa plaça. Paral·lelament, els participants van poder gaudir d'un te fresc.

El passat 13 d'agost, una trentena de persones ja van participar en una recollida de brossa a la platja i carrers i places de sa Riera, a Begur.

La iniciativa va ser impulsada per un grup de joves estiuejants de membres de l'Associació de Veïns i Amics de Sa Riera amb un doble objectiu: conscienciar del perill de llançar plàstics, papers, i de la necessitat de respectar el medi ambient.