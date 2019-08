UGT reclama al Govern que eviti el tancament de la base de Ryanair a Girona

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, va responsabilitzar ahir a la Generalitat i als agents econòmics de Girona de la difícil situació en la qual es troba l'aeroport gironí i va exigir al Govern que eviti el tancament de la base de Ryanair. En relació amb l'anunci de Ryanair que tancarà la seva base a Girona, juntament amb la d'altres aeroports, Ros va assegurar que «és una mala notícia i quan tinguem més informació decidirem si fem mobilitzacions».

Ros va emplaçar les administracions públiques a no permetre que l'aerolínia irlandesa actui «com si tingués barra lliure per fer el que vulgui». El tancament de la base a Girona portaria a l'aeroport a convertir-se «en un monstre, en un edifici buit de contingut». Segons el seu parer, la crisi que s'obre a l'aeroport si es compleix el tancament de la base de Ryanair «passa per desídia política».

«Ja vam avisar en el seu moment del risc de la dependència absoluta a Girona de Ryanair. L'aerolínia ha estat rebent ajudes públiques indirectes i se li van obrir les portes de la T2 a Barcelona», va assenyalar el dirigent d'UGT.

Ros va culpar també de l'actual situació als «agents econòmics de la zona que es van dedicar a fer-li la pilota a Ryanair», en comptes de buscar «alternatives» per no dependre només de l'aerolínia.



Buscar millors condicions

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va defensar ahir la gestió descentralitzada dels aeroports després de l'anunci de Ryanair. En declaracions a TV3, va considerar que la infraestructura s'aprofitaria millor en benefici del territori i la seva economia «si Aena fes les inversions que toquen i si hi hagués una gestió descentralitzada dels aeroports» que permetés tenir tarifes diferenciades i adaptades al territori. També va demanar que no s'assenyali la Generalitat com a responsable de la situació, després de les declaracions de Camil Ros, i va assegurar que demanarà comparèixer sobre aquest assumpte al Parlament.

Per la seva banda,el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, va insinuar que Ryanair pot estar buscant negociar unes millors condicions econòmiques amb el seu anunci de deixar d'operar a l'aeroport de Girona, i en altres d'Espanya, i va assenyalar que demà demanarà una reunió urgent amb l'aerolínia irlandesa.

La decisió de la companyia de tancar quatre bases a l'Estat podria afectar a 512 treballadors, entre tripulants de cabina i pilots: 164 a Girona, 156 a Tenerife Sud, 110 a Las Palmas i 82 a Lanzarote, segons el sindicat USO.

Gavín va suggerir ahir que l'aerolínia pot voler negociar unes millors condicions a l'aeroport de Girona: «Aquestes empreses busquen constantment aquestes situacions per buscar suports i aportacions econòmiques més favorables. Aquesta és la història amb aquesta companyia. No descobreixo res».

A qui tampoc ha agradat el tancament de la base ha estat els empresaris de l'hostaleria gironina. El president, Josep Carreras, explica que malgrat que és una «mala notícia i que es notarà» han de ser optimistes per poder tirar endavant. Carreras espera que altres companyies «supleixin» el buit que deixa Ryanair a Girona.

També s'han pronunciat contra el tancament de la base els socialistes de Girona, que lamenten «que l'aeroport de Girona pugui convertir-se en una infraestructura fantasma deu anys després d'haver estat el principal pol de tracció econòmica del territori» i demanen que «totes les institucions aportin solucions per a les 164 persones que podrien ser acomiadades i per al futur de l'aeroport de Girona».