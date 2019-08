Calvet manté l'aposta per l'ampliació de la C-32 tot i la suspensió cautelar

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, considera que les alternatives a l'allargament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar comportarien «problemes de congestió i de qualitat de l'aire». En una entrevista, Calvet ha recordat que hi ha altres projectes paral·lels a l'allargament de l'autopista, però passen per «trams urbans» i per això «seria molt difícil millorar la mobilitat». Per això, el titular de Territori manté la seva aposta per la via, tot i que el jutge hagi suspès cautelarment l'estudi informatiu del projecte i les obres no puguin avançar. El conseller ha recordat que aquesta infraestructura «està recollida en tots els planejaments», uns documents que ja van ser redactats durant «l'època del tripartit».

El conseller de Territori i Sostenibilitat manté que el projecte d'allargament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar és una prioritat per a la Generalitat. El titular de Territori ha afirmat que «s'han estudiat moltes solucions», però totes elles representen millores en infraestructures que passen per «trams urbans». Per això, Calvet ha apuntat que amb aquests projectes «seria molt difícil millorar la mobilitat».

A més, el conseller ha apuntat que si no es millora la mobilitat, es podrien generar «problemàtiques de congestió i de qualitat de l'aire» a la zona que «són inacceptables». Per això, creu que l'allargament de la C-32 és la millor sortida als problemes de trànsit que hi ha a la zona litoral de la comarca de la Selva.

Damià Calvet ha explicat que l'ampliació de l'autopista C-32 «està recollida en tots els planejaments» d'infraestructures, tan territorials com nacionals. Uns documents que, recorda, es van redactar en «l'època del tripartit».

De tota manera, les obres de la C-32 segueixen aturades sine die a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï sobre la mesura cautelar que va imposar aquest mes de juliol.

La plataforma Aturem la C-32 va presentar un recurs contra l'estudi informatiu del projecte per incomplir la llei del canvi climàtic. Davant d'això, demanaven la suspensió cautelar de les obres.

El TSJC va reconèixer que en l'estudi informatiu hi havia mancances en el projecte amb el compliment de la llei del canvi climàtic. El tribunal també va retreure al Govern que no hagués tingut en compte alguns aspectes de la inundabilitat de la infraestructura. Tot i així, Calvet ha reafirmat que totes aquestes peticions «estan resoltes en el projecte constructiu» i per això enviaran tota la documentació necessària al TSJC per tal que s'aixequi la suspensió cautelar.

Per últim, el conseller ha remarcat que l'ampliació de la carretera no només respon a una necessitat de mobilitat del turisme que hi ha a la zona, sinó que a Blanes, Lloret de Mar i Tossa «hi viu molta gent» i seria una millora per al trànsit dels habitants de la zona.