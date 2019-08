Crema un tractor en un camp de Llagostera

Incendi d'un tractor en un camp de Llagostera.



El foc s'ha declarat pels volts de la una del migdia, en un camp del veïnat Gaià de la població.



A lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers, un helicòpter del cos d'extinció, un vehicle de l'ADF i la Policia Local de Llagostera.





Acabem d'intervenir en l'incendi d'un tractor que estava treballant un camp a Vt. Gaià. La ràpida actuació de tots els serveis d'emergència i el lloc on s'ha produït, ha permès que el foc no es propagués. No hi ha cap ferit. pic.twitter.com/GZxlgFXSlq