Figueres es prepara per rebre prop de 100.000 visitants pel Festival Acústica

El Festival Acústica s'ha convertit en el principal esdeveniment que s'organitza a Figueres pel que fa a dies i nombre de visitants: l'any passat va batre rècords i durant els quatre dies va aplegar fins a 100.000 persones. L'assistència prevista de milers de persones entre el 28 d'agost i el 2 de setembre implica un fort desplegament policial per tal de blindar el perímetre que envolta els quatre escenaris: la Rambla, plaça de la Palmera, Catalunya i Josep Pla.

Segons ha explicat el regidor de Seguretat i vicealcalde, Pere Casellas, el dispositiu d'enguany comptarà amb una quarantena d'agents policials, entre la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Per la Policia Local reconeix que caldrà fer hores extres i que suposa un sofreesforç per la plantilla. A més, Casellas també assenyala que hi haurà una vintena d'efectius més de seguretat privada a càrrec dels organitzadors. D'altra banda, també hi treballaran una vintenta de voluntaris de Protecció Civil. En total, el dispositiu de seguretat comptarà amb una vuitantena d'agents.

«Per a l'Ajuntament és l'esforç mé gran que es fa a l'any», insisteix Casellas, però matisa que després de divuit anys de Festival ja tenen experiència en la preparació del dispositiu i diu que aquest és «rutunari». El festival requereix una important mobilització tan policial com de la brigada perquè, un cop surti el Sol, la ciutat sigui «presentable». Casellas recorda com en anteriors edicions no hi ha hagut grans aldarulls i espera que aquesta també transcorri amb tranquil·litat.

També es tallaran els carrers que accedeixen a les zones del festival. A menys d'una setmana per donar el tret de sortida, els escenaris ja prenen forma al centre de Figueres.