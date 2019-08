Terrasses lliures de fum

La Generalitat estudia prohibir que es fumi a les terrasses de bars i restaurants. Ho va anunciar el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en una entrevista a el Món a RAC1 el mes passat. De fet, el Govern està treballant en la nova llei d'addiccions, que entrarà en vigor a partir de l'any que ve. Aquesta prohibirà fumar en els vehicles privats -hi hagi infants o no-, a les instal·lacions esportives obertes i a les parades de transport públic situades a l'aire lliure. A més, els centres escolars, els hospitals i les dependències de l'administració pública comptaran amb un perímetre de cinc metres, lliures del fum. Totes aquestes mesures oferiran una major protecció als fumadors passius i ajudaran a «desnormalitzar» el consum del tabac, que tants problemes físics i econòmics causa.

Certament, l'anunci que més polseguera ha aixecat ha estat la possible prohibició de fumar a les terrasses. Actualment, la llei permet fer-ho si a l'espai hi circula l'aire i, com a màxim, hi ha dues parets. Segons Joan Guix, aquesta mesura no està inclosa dins la llei d'addiccions que estan preparant, però estan disposats a estudiar-la conjuntament amb el sector de la restauració.

En concret, aquest setembre la conselleria de salut de la Generalitat mantindrà una primera roda d'entrevistes amb la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona per parlar sobre la possible prohibició. Ho confirma el seu president de bars i restaurants, Marcelino Gómez, a Diari de Girona. «En l'àmbit de salut és una bona proposta, en canvi a la restauració ens perjudica», afirma Gómez, i afegeix: «La situació del fum a les terrasses s'ha de regular, però no prohibir». Així, el responsable gironí veu com a vegades es fan «trampes» a l'exterior dels locals. Per aquest motiu, la setmana que ve s'asseuran amb el responsable d'Urbanisme per regular els plàstics -que fan de parets o sostres- a les terrasses del municipi i creen un ambient de «peixera». «En aquests casos no s'ha de permetre fumar», etziba.

Amb la Llei Antitabac sobre la taula, Gómez ho té clar: «Les repercussions econòmiques més importants no van venir per una baixada de clients, que ja no podien fumar a l'interior dels locals, sinó per les inversions astronòmiques per adequar els establiments». La llei de l'any 2005 permetia fumar a l'interior de bars i restaurants, si s'adequaven amb extractors de fums, mentre que l'any 2010 aquesta mesura va quedar obsoleta, ja que la pràctica es va prohibir totalment. «Fumar dins els locals era una acció molt arrelada, però la gent s'hi acostuma i es respecta completament», comenta Gómez, comparant-ho amb la possible prohibició que es podria donar a les terrasses.

De moment, la Generalitat vol que es compleixi la normativa actual i, per això, ha impulsat una campanya d'inspecció a les terrasses que es desenvoluparà a partir de la tardor. A més, aquesta també inclou extremar la vigilància de venda de tabac als menors d'edat.

Paral·lelament a les prohibicions, el Govern català equipararà les cigarretes electròniques i les escalfades sense combustió al tabac convencional. Aquests dispositius compten amb una restricció especial, ja que actualment només estan prohibits a centres escolars i sanitaris.

En l'àmbit territorial, un 23% de la població de Girona és fumadora, de manera diària o ocasional, segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat del 2018. Pel que fa a l'àmbit català, aquesta xifra s'eleva fins a un 25,6% dels ciutadans. De fet, el percentatge s'ha incrementat respecte a l'any 2017, quan se situava en un 24%, i s'ha trencat així la tendència de descens continuat registrat des de 1990. Certament, l'augment de consumidors ha estat l'espurna per restringir encara més els espais on la futura llei permetrà fumar.



Preu mínim i etiquetatge neutre

D'altra banda, el Departament de Salut reclamarà a l'Estat que s'estableixi un preu mínim per al paquet de tabac. Actualment, la seva mitjana se situa entorn dels quatre euros, però en un futur es vol que valgui el doble. També es demana augmentar el preu de la picadura o el cigar de cargolar, que és consumit majoritàriament pels joves i en l'actualitat presenta una fiscalitat més baixa. De fet, l'increment de preus és una de les solucions que l'Associació d'Espanya Contra el Càncer considera més efectives per deixar de fumar.

Per aturar les estratègies del màrqueting de la indústria del tabac, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar, en una roda de premsa al maig, que es vol apostar per un etiquetatge neutre als paquets de cigars. Aquesta mesura comportaria unificar les tipografies i establir un color estàndard, tal com Àustria, França, Irlanda o Regne Unit ja han implementat. Així, la caixa resultaria menys atractiva, sobretot per al públic més jove.

Les mesures anteriorment esmentades es faran efectives quan entri en vigor, possiblement a principis de l'any que ve, la nova Llei d'Addiccions. Abans, però, el Govern iniciarà una campanya per estudiar si vol que el fum romangui a les terrasses, una proposta que, de moment, no sembla entusiasmar gaire els restauradors gironins.