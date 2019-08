Torroella de Montgrí celebra la diada de Sant Genís

Amb motiu de Sant Genís, Torroella celebra la seva festa major amb quatre dies de festa i activitats. Dissabte es va donar el tret de sortida amb l'entrega de les Medalles del Montgrí i la inauguració de l'exposició Montgrí. Una història de gegants, al Museu de la Mediterrània.

Les celebracions van continuar ahir amb el tradicional ball de l'àliga a la plaça de la Vila, a la qual van seguir el ball de Gegants i la ballada de sardanes. A la tarda, l'Agrupació Sardanista Continuïtat va presentar l'espectacle Trencats i seguits, i l'Orquestra Montgrins va oferir concert i ball.

Mentrestant, per l'espai de barraques hi han passat la New York Ska Jazz Band, l'Orquestra Maribel, Porto Bello i Cala Vento. Aquesta nit és el torn de PelukAss i demà tancaran el grup Pupil·les.

Les festes duraran fins demà, amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, a l'Espai Ter, i havaneres amb Oreig de Mar.