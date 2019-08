alerta per la desprotecció dels casos greus

? El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat aquest estiu que a l'Estat hi ha prop de 100.000 persones amb dependència severa desprotegits, ja que estan en llista d'espera per percebre les prestacions que els pertoquen, pel que el sindicat reclama un pla de xoc i una reforma urgent de la normativa. Segons l'informe El sistema de protecció social a Espanya 2018 presentat per CCOO, hi ha prop d'1,4 milions d'espanyols que són potencials beneficiaris d'una ajuda de dependència, dels que un milió han accedit a una prestació efectiva. Prop de 350.000, però, continuen a l'espera d'una prestació i d'aquests, segons el sindicat, són dependents de grau II i III. Per això, l'informe critica que després de més d'una dècada en marxa, el sistema no sigui capaç de garantir la cobertura dels casos més greus.