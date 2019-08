Campanya institucional per posar en valor la «diversitat de l'oferta turística» de la marca Pirineus

L'Agència Catalana de Turisme (ACT), que depenen del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han decidit que treballaran de forma coordinada per promoure la marca Pirineus.

Amb aquest nou conveni de col·laboració entre les dues entitats, FGC suma esforços. Ja compta amb l'ACT, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona i el Conselh Generau d'Aran. El treball conjunt permetrà consolidar un model turístic a les onze comarques dels Pirineus catalans.

FGC passarà a promocionar, amb aquest conveni, tot el territori i els seus recursos turístics des d'una visió transversal, alineant-se així amb l'estratègia del programa Pirineus i, per tant, compartint objectius amb les parts integrants del mateix. David Font, director de l'agència, ha assegurat que amb Ferrocarrils de la Generalitat, sumen un actor més al programa «per seguir projectant al món els Pirineus de Catalunya» i que treballar conjuntament «facilita unir esforços en la promoció del territori i posicionar la destinació a escala internacional com un entorn ideal per al turisme d'actiu i natura».

El programa Pirineus posa en valor «la diversitat de l'oferta turística dels Pirineus de Catalunya» amb l'objectiu de consolidar-les com a destinació turística única i transversal en els mercats emissors internacionals, amb la finalitat també de desestacionalitzar la demanda.