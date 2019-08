Cantada popular de corrandes per reclamar la variant d'Olot

«Senyors de la casa gran, on és la puta variant?», acabava la corranda cantada per dos centenars de veïns de l'avinguda Sant Jordi. Abans els veïns havien caminat pel mig de l'avinguda amb les pancartes esteses i havien cridat consignes contra la situació que viuen ells i el conjunt de la ciutat d'Olot. Es tracta de l'única capital de comarca on una avinguda fa de connexió entre dues carreteres de la xarxa de la Generalitat.

Els veïns afirmaven que es veuen obligats a manifestar-se perquè la variant d'Olot deixi de ser una utopia de la qual només es parla per eleccions i ells quedin lliures del trànsit de vehicles pesants plens d'animals amb destinació a l'escorxador.

La d'ahir al vespre va ser la tercera manifestació, la tercera vegada que el trànsit es va desviar cap al centre de la ciutat. Es van produir retencions i confusions sense cap incident d'importància.

La manifestació d'ahir va servir per escalfar la reunió de la comissió de la variant d'Olot, programada per a avui. La comissió està formada per representants de l'Ajuntament, dels grups polítics, dels empresaris i membres de la plataforma No és un vial, és un carrer. Aquests últims demanaran celeritat i alternatives.