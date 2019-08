La carretera d'Oix a Beget, tallada dos dies per un camió

Un camió frigorífic va taponar la carretera d'Oix a Beget (GIV-522) des del diumenge a la tarda fins ahir a les 15 hores. El camió va quedar aturat a uns tres quilòmetres del nucli d'Oix a la pujada de Sant Miquel de Pera. Es tracta d'una pujada amb pendents molt forts.

Ahir al matí van dur un motor d'arrencada per tal de tornar a engegar el vehicle. Això no obstant, el motor no es corresponia amb les necessitats del vehicle. Per fi van aconseguir apartar-lo de la calçada i ara el camió està a la vora, però es pot passar bé.