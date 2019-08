Dos iranians detinguts a l'aeroport per simular ser una parella

Una «falsa» família d'iranians va intentar volar a mitjans de mes des de Girona fins a Londres amb passaports robats i manipulats. Una dona, els seus dos fills menors d'edat, de dos i quatre anys, i un home amb el qual no tenien cap parentesc van simular que anaven de vacances, però van ser enxampats a l'aeroport de Girona-Costa Brava quan intentaven superar el control policial. La Policia Nacional va detenir la suposada parella el 12 d'agost passat a Vilobí, i els imputa un presumpte delicte de falsedat documental.

Van ser enxampats en el control de sortida de la terminal aeroportuària quan es disposaven a embarcar en un vol amb destinació a l'aeroport de Luton, a Londres. Després d'identificar-se al control fronterer amb els passaports que van resultar ser fraudlents, els investigadors van poder constatar que als quatre documents els constava una requisitòria per les autoritats del seu país, ja que figurava que s'havia denunciat la seva desaparició com a robats. Els agents de la Policia Nacional després d'una anàlisi més exhaustiva dels documents també van poder observar certes irregularitats en la seva confecció. I van poder comprovar que per tal que no se'ls enxampés, s'havia substituït la fotografia dels seus titulars per la de la suposada família iraniana.

Després de reconèixer els fets els sospitosos van aportar la seva identitat veritable als agents del CNP a l'aeroport i van poder corroborar que entre els detinguts no tenien cap vincle familiar. Els agents finalment van poder constatar que els menors eren fills de la dona.