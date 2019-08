Girona guanya uns setanta beneficiaris de la llei de la dependència en sis mesos

Les comarques gironines han guanyat setanta-un beneficiaris de la llei de la dependència en els primers sis mesos de l'any. La província ha tancat el mes de juny amb 15.797 persones incloses dins el sistema de la llei de la dependència, per les 15.726 que hi havia a finals de l'any passat, segons les estadístiques que publica cada tres mesos el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. La xifra actual suposa un increment del 0,45% respecte al desembre passat.

En els darrers mesos, la xifra de persones que reben algun tipus de prestació o servei de la llei a Girona ha anat oscil·lant entre les 15.600 i les 15.700.

Després que durant tot el 2017 el nombre de gironins beneficiaris de la llei de la dependència anés creixent trimestre rere trimestre -la província va arrencar aquell any amb 13.667 dependents i el va tancar amb 14.868- i durant la primera meitat del 2018, la xifra va començar a recular al setembre de l'any passat.

La tendència a l'alça, sostinguda durant sis trimestres consecutius, es va estroncar amb un descens del 0,64%, tancant el tercer trimestre del 2018 amb 15.550. El trimestre següent, el darrer de l'any passat, la xifra va tornar a pujar fins a les 15.726 persones, per tornar a retrocedir després i quedar, el 30 de març d'enguany, a 15.697 persones.

Pel que fa a la distribució territorial de les ajudes de la dependència, el Gironès continua essent la comarca on hi ha més persones beneficiades per la llei (3.730), seguida de la Selva (3.323), l'Alt i el Baix Empordà (amb 2.621 i 2.686 persones, respectivament), la Garrotxa (1.344), el Pla de l'Estany (985), el Ripollès (796) i la Cerdanya (312).

Girona és la segona demarcació catalana en nombre de beneficiaris de la llei de la dependència, per darrere –i a molta distància– de la més poblada, Barcelona, que n'acumula 124.734. La segueixen les comarques de Tarragona (13.174) i de Lleida (12.061), amb una xifra molt inferior a la de les Terres de l'Ebre (7.395)

En el còmput global de Catalunya, el nombre de perceptors d'un ajut del sistema de dependència també ha crescut en aquests sis mesos, amb un 0,84% més de beneficiaris que a finals de l'any passat. Al conjunt del país, el nombre de beneficiaris ha passat de 171.722 persones a finals de desembre a 173.161 a 30 de juny, és a dir, 1.439 persones més.

El domini de les dones, que perceben el 65% d'aquest tipus d'ajudes gestionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es manté inamovible i actualment hi ha 112.988 catalanes percebent algun ajut del sistema de la dependència. Pel que fa als homes, continuen representant el 35% dels destinataris de les subvencions de la llei de la dependència i ara són 60.174 beneficiaris.



Més dependents moderats

Seguint amb la tendència dels últims anys, el grau de dependència moderat, el Grau I, és l'únic que ha tancat el primer semestre de l'any amb més beneficiaris que al desembre. Concretament, aquest col·lectiu té ara un 7,69% més de perceptors i, si a finals del 2018 hi havia 52.690 persones, ara ja en són 56.742.

El nombre de ciutadans que s'han incorporat en aquest primer grup de dependents no ha parat de créixer des de l'estiu de 2015, quan després d'anys de retards del Govern espanyol en la dotació de recursos per cobrir la llei de la dependència, aquest col·lectiu va poder entrar en el sistema.

En canvi, la situació dels altres dos grups de dependència, els graus II (severa) i III (qualificat de gran dependència) és que ara hi ha menys beneficiaris que sis mesos enrere. Entre els motius que expliquen la reducció hi ha les defuncions, pel perfil demogràfic dels perceptors d'ajuts, ja que més de 94.000 superen els 80 anys, segons les dades de la Generalitat.

Així, a Catalunya hi ha ara un 1,77% menys de persones incloses al Grau II de dependència que fa sis mesos –són 72.845– i un 2,91% menys al Grau III, en què s'inclouen les persones amb una pèrdua total d'autonomia física o psíquica.