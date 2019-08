Polèmica a Banyoles per l'ampliació del Club Natació a l'entorn de l'Estany

Les obres d'ampliació i remodelació del Club de Natació de Banyoles, iniciades aquest mes d'agost, han fet ressorgir la polèmica generada fa cinc anys al voltant de la cessió de terrenys que es va fer a l'entitat.

Jovent Republicà del Pla de l'Estany ha portat a terme un acte de protesta en contra del desenvolupament de les obres. L'agrupació defensa que es tracta d'un espai públic i, per aquest motiu, consideren que el projecte s'hauria d'haver sotmès a una consulta popular. «Quan es va aprovar el pla general per aquesta ampliació s'hauria d'haver consultat al poble, no només aprovar-ho per junta, perquè l'Estany i el Parc de la Draga és de tot Banyoles no únicament dels socis del club», manifesta Helena Teixidor, Secretària d'Organització Jovent Republicà Pla de l'Estany. Exposa a continuació que «no pretenem aturar les obres, perquè sabem que no podem i que es troben dins la legalitat», però «volem que el municipi de Banyoles sàpiga que està passant això». I afegeix: «No és que no trobem necessària aquesta ampliació, potser ho és, el que trobem injust és que en cap moment s'hagi consultat a la ciutadania quan part del terreny és seu». Teixidor assenyala que molts ciutadans desconeixien el desenvolupament d'aquestes obres i que molts socis del club, també. «Probablement si ho haguessin sabut aquestes obres no s'estarien fent», rebla. Des de Jovent remarquen que no en fan responsable al Club, ja que es tracta d'una entitat privada, sinó que posen en dubte com s'ha dut a terme tota la gestió per part de l'equip de govern, que «permeten que un ens privat es beneficiï de l'espai públic».



Una concessió del 2014

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, remarca que aquesta ampliació ja es contemplava en la concessió que es va fer l'any 2014 i que «ni regalem ni privatitzem res. Es concessiona un espai públic i, per tant, continua sent públic». Segons l'alcalde el coneixement d'aquestes obres era públic donat que van ser motiu de debat i van estar en exposició pública. «Patrimoni, Medi Ambient i Urbanisme va autoritzar aquestes obres i la tramitació urbanística s'ha dut a terme en cinc anys», explica. En aquest context, l'alcalde recorda que ERC, a l'oposició, ha acudit a tots els organismes per intentar paral·litzar el projecte, sense èxit, però, ja que l'ampliació ha passat tots els «sedassos».

El Club de Natació de Banyoles compta amb 10.000 socis. En l'acord que es va fer el 2014, recorda Noguer, el consistori va posar com a exigència al club que els empadronats a Banyoles tinguessin més facilitats per utilitzar les instal·lacions, «perquè no deixa de ser una entitat d'utilitat pública». Així mateix, l'alcalde recorda que es va demanar explícitament que l'ampliació servís per ordenar el club i els regants, i per ordenar l'entorn paisatgístic i mediambiental de la zona. En referència a la privació que aquestes obres suposarien a l'hora de fer la volta a l'Estany, Noguer assegura que es podrà fer de la mateixa manera que fins ara i que el perímetre que marquen les tanques de les obres són només de seguretat.

Junts x Banyoles, liderat per Jaume Butinyà, s'ha sumat a les crítiques de Jovent Republicà. «Quan el club va demanar més espai per les seves instal·lacions l'Ajuntament, no recordant que és un club esportiu privat, li va fer una cessió de la superfície. La justificació d'aquest espai o d'aquesta necessitat per part del Club a nosaltres no ens ha satisfet mai».

A això Noguer respon que «la gent d'Esquerra Republicana ens haurà de dir un dia o altre quin problema tenen amb el Club i per què. Quan es parla del Club en fan un discurs hostil. El partit va aprovar el Reglament d'Activitat de l'Estany on es deixa molt clar quina és la missió del Club com a porta d'accés a l'Estany per les competicions. No és correcte llavors queixar-se de qualsevol millora que li donem».

En aquest context, Butinyà exposa que l'agrupació no està en contra de l'ampliació del Club: «Està molt bé i ens sembla interessant que el Club creixi, però potser no ho ha de fer a primera línia d'Estany. El que s'hauria de fer és buscar una alternativa a un altre lloc de Banyoles». Butinyà explica que la proposta de plantejar un espai esportiu a la zona de Miànigues alliberaria espai al costat de l'Estany i que aquesta va ser desestimada, en una «demostració més de la dimissió per part de l'Ajuntament de tenir cura de l'espai públic».