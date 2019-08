Creixen les llars on conviuen més d'una família i ja superen les 7.000

Més de 7.000 habitatges de les comarques gironines acullen dues o més famílies, una xifra que ha anat a l'alça en el darrer any. De les 291.400 llars que es van comptabilitzar l'any passat a la demarcació de Girona, 7.100 estan ocupades per, com a mínim, dos nuclis familiars, el que representa un 14,5% més que un any enrere, quan eren 6.200, segons les dades de l'Enquesta Contínua de Llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En els darrers anys, la xifra s'ha anat incrementant, dels 5.300 domicilis d'aquest tipus que hi havia al 2014 a 6.700 els anys 2015 i 2016, mentre que el 2017, les cases on convivien dues famílies es va reduir lleugerament, fins a les 6.200 a tota la provícia.

Tot i l'increment del darrer any, el grup de llars on viu més d'una família representa menys del 3% del total de domicilis de les comarques gironines. Són 291.400, un 0,28% més que les 290.600 llars de l'any anterior i el tipus d'habitatge més nombrós, amb 97.300, són les cases on els residents són pares que viuen amb els fills. Aquesta mena de domicilis representen el 34% del total.



Cases amb un sol resident

Per darrere hi hauria les parelles sense fills, que ocupen 69.100 llars a la demarcació, seguit dels 68.600 habitatges unipersonals. Malgrat que aquest darrer grup ha retrocedit un 0,72% en el darrer any -el 2017 eren 69.100-, gairebé una de cada quatre llars gironines, el 23,54%, està habitada per una persona sola.

La diferència entre sexes no és especialment significativa, amb el 53,5% dels habitatges unipersonals ocupats per dones, pel 46,5% que ocupen els homes, si bé d'un perfil divers pel que fa edats i estats civils.

Els homes solters de menys de 65 anys i les dones vídues que superen aquesta edat són el principal col·lectiu que viu sense companyia, segons l'Enquesta Contínua de Llars de l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2018.

En el cas de les 36.700 gironines que viuen soles, més de la meitat són dones que superen els 65 anys. Són 20.700, mentre que les 16.000 restants se situen per sota d'aquest llindar d'edat.

Pel que fa a l'estat civil, 17.700, és a dir, gairebé la meitat del total de llars unipersonals habitades per dones són vídues. En el cas de les majors de 65 anys, el percentatge puja fins al 80%.

Les dones solteres suposen el 25,3% de les llars unipersonals femenines (9.300), seguit de les divorciades (5.900) i les separades (2.500). El grup menys nombrós és el de les dones casades, 1.300, menys d'un 4% del total.

En el cas dels 31.900 domicilis en què l'ocupant és un home sol, en set de cada deu casos -23.300 llars- es tracta de gironins de menys de 65 anys, mentre que en la resta, 8.700, són del grup d'edat de més de 65.

A diferència de les dones, els homes vidus representen tan sols un 10% del total, amb 3.400 llars, i el grup més majoritari és el dels solters. Aquest col·lectiu, segons les dades de l'INE, era de 17.300 homes, gairebé el 55% dels habitatges unipersonals amb un habitant masculí. Quasi el 63% dels homes menors de 65 anys que viuen sols són solters.

El segon grup més nombrós dels gironins que no viuen acompanyats és el dels divorciats, amb 5.800 llars. Els homes casats represemten unes 3.500 llars unipersonals de la demarcació i els separats, 2.100.

Pel que fa a les llars monoparentals, n'hi ha 24.200 a Girona, i la majoria tenen una dona al capdavant, mentre que hi ha 10.800 habitatges on resideixen dues o més persones sense cap relació de parentesc entre elles. En 14.300 residències hi viu una família amb altra gent.