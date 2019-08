L'Oncolliga impulsa l'Oncoesquimo, una prova solidària d'esquí de muntanya

La Fundació Oncolliga Girona afegirà l'any vinent un nou repte a la llista d'esdeveniments esportius i solidaris que organitza des de fa anys, com l'Oncotrail o l'Oncoswim, aquest cop centrat en la muntanya. Es tracta de l'Oncoesquimo, una cursa d'esquí de muntanya que es disputarà per equips i que tindrà com a escenari la Vall de Núria i els pics que l'envolten.

Per organitzar la prova l'Oncolliga comptarà amb la col·laboració de la Unió Excursionista de Vic i els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a ajudar els malalts de càncer del conjunt de les comarques gironines i de la comarca d'Osona. L'objectiu que s'han marcat els organitzadors és recaptar uns 25.000 euros en la primera edició de la prova, que es farà el 29 de març del 2020.

«Fins ara, els "ninos" de l'Oncolliga corrien, nedaven i anaven en bicicleta. Ara, a més, els calcem uns esquí per practicar l'esquí de muntanya a la Vall de Núria», explica Lluís Comet, delegat d'Oncolliga a Girona i impulsor també de l'Oncotrail, l'Oncobike i l'Oncoswim, els altres tres reptes esportius i solidaris que l'Oncolliga organitza amb la col·laboració de diferents clubs esportius.

Com la resta de proves de l'Oncolliga, l'Oncoesquimo es disputarà per equips, en aquest cas de dos o quatre esquiadors. La prova consistirà en tres bucles que recorren les valls que envolten el Santuari de la Vall de Núria, fent tres dels cims més representatius: el Puigmal, el Pic de Finestrelles i el Pic de la Fossa del Gegant. En total, 26 km i un desnivell positiu de 2.750 metres. A baix, a l'esplanada, es podran fer els relleus i canvis d'esquiadors que cada equip consideri adient, si bé sempre hi haurà d'haver dos membres de l'equip en moviment. En aquest punt de l'esplanada hi haurà també l'avituallament per agafar forces.

Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes al web www.oncoesquimo.cat. S'ha establert un topall de 200 participants, amb els quals es pretén assolir l'objectiu dels 25.000 euros. Aquesta quantitat serà fruit de l'aportació de cada equip (una donació de 250 euros pels equips de dos membres i 500 pels equips de quatre).

Les inscripcions tindran un preu de 35 euros per aquells que tinguin llicència federativa, o de 45 euros per qui necessiti una llicència de dia. El preu de les inscripcions finançarà els costos de la cursa, i el donatiu dels equips serà donat íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona i a Osona contra el càncer per tal de contribuir al finançament dels serveis que ofereixen per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars.