Mifas insereix 89 persones amb discapacitat al mercat

La Fundació Mifas ha inserit 89 persones amb discapacitat al mercat laboral. L'entitat ha tancat el Programa Serveis Integrats d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorn mental amb un 64% d'insercions al món laboral.

El projecte, que té com a objectiu la inserció a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat física, ha atès 139 persones. Un dels requisits imprescindibles és que, almenys, un mínim del 20% de les persones ateses s'insereixin a l'empresa ordinària per un període mínim de tres mesos. Per millorar les oportunitats laborals, també s'ha ofert formació i pràctiques. En aquesta edició, divuit persones han pogut realitzar pràctiques laborals i 62 han participat en diverses accions formatives.

El programa s'ha dut a terme a Girona, Vilafant i Blanes i a un punt d'actuació a la comarca de l'Alt Maresme (Tordera), amb un equip tècnic de 10 professionals a jornada completa. A més, des d'aquest mes de juliol, s'està treballant amb el nou programa, on s'atenen un mínim de 140 persones i es continua amb la mateixa metodologia.