Oberta al trànsit la carretera d'Oix a Beget, tallada tres dies per un camió avariat

Un camió frigorífic que va quedar avariat al quilòmetre 12 de la carretera GI-522 entre Oix i Beget va complicar la connexió per carretera entre els dos pobles des de les 12 del matí del diumenge passat i fins al migdia d'ahir.

Des del diumenge a les 12 del matí fins al dilluns a les 18 hores la carretera va quedar completament tallada. A partir del dilluns, dia 26, a les 18 hores fins a les 12 del matí d'ahir, dia 27, s'hi va poder circular en bicicleta, en motos i en turisme, però la via va romandre tancada al pas de camions. El pas no va quedar obert amb tota normalitat fins ahir al migdia. El camió va quedar aturat a uns 4 quilòmetres del nucli urbà d'Oix. Es tracta de la pujada que va fins a Sant Miquel de Pera amb percentatges que van de l'11 fins al 13%. El vehicle va quedar aturat a la part on el pendent és més dret. La carretera està ben pavimentada però és estreta. Per això tenien dificultats a moure el vehicle que ocupava tot el pas.

El dilluns, van aconseguir portar-hi un motor d'arrencada però no va servir. Ahir, al voltant de les 11 del migdia, van tornar a provar de reparar-lo aquesta vegada amb èxit. En aquest context, ahir, el propietari d'un restaurant de la zona explicava que han estat prop d'acabar les existències. Amb la carretera entre Oix i Beget tallada, els veïns de Beget, molts dels quals treballen en el sector de l'hostaleria i la restauració, van haver de passar per la GI-5223 que surt de Camprodon.