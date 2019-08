Olot vol que el projecte de la variant s'inclogui al pressupost 2020

La comissió per a la variant d'Olot va reunir-se ahir vespre a l'Ajuntament d'Olot per reclamar el projecte constructiu de nou vial. El primer acord va ser exigir la inclusió d'entre 1 milió i 2 milions d'euros en el pressupost de la Generalitat del 2020. La comissió està formada per representants de l'equip de govern municipal, dels grups de l'oposició, de l'àmbit empresarial i de l'àmbit veïnal. L'objectiu de la comissió és pressionar la Generalitat per aconseguit la variant. Preveuen fer tres reunions ordinàries a l'any i les extraordinàries que calguin. Segons va explicar l'alcalde Josep Berga (JxCat) a la sortida, el criteri general va ser que cal procurar per fer una variant ben feta. Va opinar que si el projecte constructiu es pot tirar endavant el 2020, en el 2021 existiria la possibilitat de començar les obres de la variant que passa per la rodalia d'Olot.