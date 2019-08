Tanques per protegir els horts de Sant Joan del vandalisme i dels furts d'hortalisses

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en els últims dies, ha posat tanques als horts de municipals de la Rompuda. Segons ha explicat la regidora d'Atenció a la Ciutadania, Anna Serra (JuntsxCat) la decisió és «una resposta a una demanda de seguretat feta pels hortalans».

Els usuaris dels horts es queixaven de furts i d'actes vandàlics constants. Per exemple, deixar entrar gossos dins els horts, arrencar del ciment una bomba d'aigua per endur-se la clau de pas, entrar en una cabana i endur-se una motxilla d'ensulfatar i eines. La queixa més repetida dels hortolans és que de nit i en hores de poc trànsit se'ls emporten les hortalisses. Serra ha considerat que les baranes no impediran el pas de les persones que decideixin fer mal però són «un senyal i un impediment». Els horts de la Rompuda van ser fets per l'Ajuntament fa 11 anys per tal de fomentar la cohesió social, l'economia domèstica i el consum responsable. Són uns horts ordenats amb separacions de ciment i dotats de bombes d'aigua per al reg. N'hi ha tretze i estan cedits als veïns que els van demanar.

Segons ha explicat, la instal·lació de les baranes forma part d'un seguit d'actuacions fetes durant l'estiu per millorar la seguretat en els equipaments municipals.