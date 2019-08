Caçat a 171 km/h en un tram limitat a 80 a Vilademuls

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a una velocitat de 171 km/h en un tram limitat a 80 km/h de l'A2 a l'altura de Vilademuls, al Pla de l'Estany. A través d'un comunicat, la policia catalana ha explicat que es tracta d'un conductor de 27 anys, de nacionalitat espanyola i resident al Gironès. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els fets van passar el 22 d'agost en el marc d'un control de velocitat que realitzaven agents de trànsit al punt quilomètric 733.7 en sentit Figueres. No es va poder aturar el vehicle però ja se li ha notificat la infracció.

Els agents han citat el conductor per tal que es presenti a declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.