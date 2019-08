Denuncien que el pla de l'Alta Garrotxa «incompleix» l'estratègia de biodiversitat del Govern

El Consorci Forestal de Catalunya manté l'oposició al Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa (anteriorment anomenat pla especial) que està en fase d'al·legacions després de l'aprovació inicial el març passat. Representants del consorci es van reunir ahir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i van anunciar-li que presentaran una esmena a la totalitat. Denuncien mancances "greus" i que "incompleix" fins i tot l'Estratègia del patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya. Es tracta d'un document marc sobre la protecció dels espais naturals protegits que va aprovar la Generalitat fa un any amb la participació dels sectors forestals i agraris.

Des del Consorci Forestal de Catalunya denuncien que el pla de protecció de l'Alta Garrotxa obvia aspectes de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat aprovat per la Generalitat fa un any. I per això presentaran una esmena a la totalitat a l'articulat. El període d'al·legacions finalitza aquest setembre. Així li van expressar ahir al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant una reunió a Barcelona on també hi havia el director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, juntament amb representants de les associacions de propietaris forestals de Camprodon i de l'Alta Garrotxa.

La seva oposició al document no és cap sorpresa. El maig passat ja van demanar la retirada del pla en el transcurs de l'assemblea de l'associació del maig passat on també hi va assistir la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

L'associació de propietaris consideren alguns aspectes "molt greus'. Així per exemple, denuncien la manca d'un "compromís ferm per reforçar la gestió compartida amb els ajuntaments i els propietaris dels terrenys" inclosos a l'espai natural. També hi troben a faltar un reglament de gestió per als espais PEIN i unes instruccions per l'elaboració dels plans. En aquest sentit, consideren "inadmissible" que no s'inclogui una memòria econòmica amb els costos i instruments financers previstos per aconseguir els objectius del pla.

D'altra banda, reclamen un treball conjunt amb l'administració forestal i representants de la propietat per identificar les masses forestals que es deixaran a evolució lliure (no s'hi podrà fer cap mena d'actuació) així com les eines i criteris. Uns espais, diuen, que representarien el 20% de l'espai a protegir i que són finques de titularitat privada.

Finalment, el Consorci Forestal considera que no hi ha hagut un procés de participació previ, tal com preveu la legislació i els acords internacionals en la matèria. "Això suposa de facto, la imposició d'un model de conservació i de gestió que els principals afectats consideren contraris a les necessitats de l'Alta Garrotxa", conclouen. Del total del territori de l'Alta Garrotxa, el 89% és de titularitat privada.