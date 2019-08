Garrotada del TSJC al govern per l'abocador de Vacamorta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat un nou recurs de la Generalitat que demanava ampliar el termini per buidar l'abocador de Vacamorta.

En la interlocutòria, l'alt tribunal creu que la pretensió del Govern "repugna" perquè sembla una "burla" a la sentència judicial dictada el 2015. En paral·lel, l'Ajuntament de Cruïlles, al qual pertany els terrenys de l'abocador, i la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) demanen que es reactivi la comissió de seguiment que va aturar a l'anterior mandat la Generalitat. Consideren que cal que el Govern comenci a pensar en com retirarà tots els residus abocats entre el 2000 i el 2014, tal com reclama la sentència judicial del 2015.

El TSJC recorda al Govern que la sentència es va publicar el 2015 i des d'aleshores s'han anat demanant aplaçaments perquè la Generalitat afirmava no tenir prou temps per tirar endavant els projectes de buidatge de l'abocador. Per això, en la interlocutòria qualifiquen l'últim intent de l'executiu català com una "burla" a l'autoritat judicial, ja que han passat quatre anys de la sentència.

A més, en la interlocutòria es recorda que es va donar "sis mesos de cortesia" a la Generalitat perquè pogués engegar els estudis necessaris abans de començar amb la retirada dels residus. Uns sis mesos que van començar a ser efectius a partir del 2017, quan l'ordre de buidatge es va fer ferma. Ara, ha passat un any i mig el TSJC no entén que es demani un nou aplaçament per falta de temps per al compliment de la resolució judicial.

Des de l'abril esperant una reunió



L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la PAAC estan esperant una nova reunió de la comissió de seguiment per al buidatge de l'abocador. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va prometre el mes d'abril que es reunirien en breu per posar-los al dia de les opcions que hi ha per al buidatge.

Tot i així, els membres de la plataforma i l'Ajuntament encara no han rebut cap citació. De fet, l'alcalde ha intentat fixar una data per la trobada, però des del departament s'han donat llargues.



Fins a cinc alternatives

L'abocador del Baix Empordà, clausurat a finals del 2014 per ordre del Departament de Territori, acumula nombroses sentències. Tot plegat va motivar que es tanqués perquè la llicència estava mal donada. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles.

A principis de febrer, es va conèixer l'avantprojecte. El document posa sobre la taula fins a cinc possibilitats. Dues, valorades en 159 i 146 milions, dependrien de transportar tots els residus a un o tres dipòsits autoritzats i en funcionament. L'altra preveu portar-les a un dipòsit nou (81 milions) i les altres dues contemplen utilitzar la tècnica del 'Landfill Mining', que permet reduir el volum de deixalles, i dipositar-les en un o tres dipòsits. Aquestes últimes tindrien un cost de 117,1 i 110,5 milions, respectivament. Aquest darrer sistema, però, podria retardar el procés més de 37 anys.