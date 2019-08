Els recs són petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'Estany i que han tingut diversos usos al llarg de la història. Segons s'explica al web del Museu de Banyoles, van ser construïts pels monjos del monestir de Sant Esteve a partir del segle IX amb un doble objectiu: assecar els aiguamolls de la zona per utilitzar els terrenys com a camps de conreu i alhora utilitzar els recs per regar. També per ús domèstic, agrícola, artesà i industrial.