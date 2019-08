Els pilots preveuen un descens de vols si Ryanair marxa de Girona

El sindicat Sepla de pilots creu que, de confirmar-se el tancament de la base de Ryanair de Girona, suposarà un descens en el nombre de vols de la companyia a l'aeroport. La setmana passada, USO Sector Aeri va informar que l'empresa aèria havia engegat un procés d'acomiadament col·lectiu (ERO) que podria afectar a Girona prop de 164 treballadors, entre pilots i tripulants de cabina. «No entenem com podran mantenir els mateixos vols si la plantilla està al carrer», afirmen fonts de Sepla.

Ryanair podrà continuar operant a Vilobí d'Onyar a través de vols i personal provinents d'altres bases, però el tancament suposa «l'acomiadament de tot el personal desplaçat a Girona i que viu aquí». El sindicat afirma també que l'empresa ha tancat la porta a traslladar els treballadors de l'aeroport de Girona a una altra seu, fet pel qual es reduirà la plantilla i creuen que, inevitablement, també els vols.



Aturades al setembre

Per frenar el tancament de la base de Girona, així com les de Tenerife Sud i Las Palmas de Gran Canaria, Sepla ha amenaçat de convocar una vaga els propers dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre en les 13 bases que la companyia irlandesa té a Espanya. El sindicat va presentar ahir una sol·licitud de mediació davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), pas previ a la convocatòria de vaga, per esgotar fins al final les vies de negociació. Aquesta protesta se sumaria a la que el col·lectiu dels tripulants de cabina han anunciat pels dies 1, 2, 6, 8, 12, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, i coincidirien en els darrers quatre dies.

Francisco Gómez, delegat sindicat de Sepla a Ryanair, va denunciar ahir que la mesura no se sustenta en cap motivació. «És una companyia rendible que ha donat beneficis de mil milions d'euros el darrer any i que segueix sent la companyia líder en transport de passatgers a Espanya», va destacar en una roda de premsa. Segons ell, no hi ha cap causa legal per fonamentar les mesures, ja que l'única excusa que ha donat Ryanair ha estat el retard en l'entrega dels nous models d'avió Boeing 737-Max. «Una excusa que tampoc se sustenta, ja que fa poc el director financer de l'empresa va explicar que Boeing s'havia compromès a assumir el perjudici econòmic que aquest retard pogués causar a l'aerolínia», va comentar.

El ministeri de Foment va decretar ahir al matí els serveis mínims per a la vaga de tripulants de cabina, per a la qual l'aerolínia haurà de garantir el 100% dels vols a les Canàries i les Balears, el 60% dels peninsulars i internacionals amb un desplaçament igual o superior a les 5 hores, i el 35% dels peninsulars amb un desplaçament inferior a 5 hores. Els sindicats convocants, USO i Sictpla, consideren aquests mínims abusius i han anunciat concentracions davant els Ministeris de Treball i Foment els propers 2 i 6 de setembre.