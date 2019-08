Salut sospita d'un nou cas de listeriosi, ara al Ripollès

El Departament de Salut sospita d'un altre cas de possible afectat per listeriosi a les comarques gironines, ara al Ripollès. Aquest cas se suma als dos altres casos sospitosos que va donar a conèixer ahir, al Gironès i a la Garrotxa, i com els anteriors, estaria relacionat amb el brot d'Andalusia. Tots tres haurien consumit carn entatxonada contaminada per listèria d'Andalusia, i els ha generat quadres amb símptomes lleus, com diarrees amb o sense febre.

A banda d'aquest nou cas al Ripollès, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat avui d'un altre cas sospitós al Maresme. Ahir també va comunicar que tenia constància de dos possibles casos més, un al Barcelonès i l'altre al Vallès Occidental.

De moment en tots els casos es tracta d'una sospita, ja que s'està a l'espera dels resultats de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no.

Aquest dilluns es van conèixer els resultats de les analítiques dels cinc primers casos sospitosos de listèria detectats a Catalunya, que no van ser determinants per confirmar-los tot i que Salut Pública va considerar «probable» la infecció en aquests pacients.

Segons va detallar dilluns el secretari de Salut Pública, Joan Guix, tot i que els resultats de les analítiques no han estat determinants, la situació clínica que han manifestat tots cinc casos feien concloure i qualificar de probable la infecció per listeriosi relacionada amb el brot d'Andalusia.