Territori vol visitar la direcció de Ryanair a Irlanda

El Conseller de Territori, Damià Calvet, va denunciar ahir en declaracions a Catalunya Ràdio que hi ha hagut una «negligència premeditada» per part d'Aena en la gestió de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, amb l'objectiu de convertir-lo en un aeròdrom «de segona». També va criticar l'empresa pública espanyola perquè considera que ha tingut part de responsabilitat en l'anunci de Ryanair sobre el tancament de la base a l'aeroport de Girona. Calvet considera que el gestor aeroportuari té una política de tarifes que espanta les aerolínies, en comptes de potenciar-les.

Amb l'objectiu d'evitar la marxa de Ryanair de Girona, diversos càrrecs dels Departaments de Treball i de Territori de la Generalitat es van reunir ahir al matí amb responsables de l'aerolínia per conèixer de primera mà les intencions de l'empresa irlandesa. Fonts de la Generalitat no van voler donar detalls sobre el desenvolupament de les negociacions, ja que era una reunió «interna» i «exploratòria» i van apuntar que es podrien celebrar noves trobades més endavant. De fet, el conseller de Territori i Sostenibilitat va assegurar que preveu, fins i tot, viatjar a Dublín (Irlanda), per entrevistar-se amb la direcció de Ryanair.

El conseller va recordar que la Generalitat, entre altres administracions, fa anys que promociona l'aeroport de Girona per dinamitzar l'economia local i fer competitiu aquest aeròdrom. Segons el parer de Calvet, si a Espanya existís un model aeroportuari descentralitzat que permetés a la Generalitat gestionar els aeròdroms catalans no hagués fet falta signar acords de promoció turística. Va anunciar també que compareixerà al Parlament el pròxim 18 de setembre per explicar els contractes signats per la Generalitat, que han ascendit a uns 60 milions d'euros i «han tingut un impacte de 500 milions», segons el Conseller.