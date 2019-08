VÍDEO | Així operen els vaixells discoteca a la Costa Brava

Les cales entre Lloret i Tossa són freqüentment l'escenari escollit per nombroses embarcacions que porten grups de joves de festa amb música per fondejar, animar els seus clients i aprofitar per gaudir d'estris inflables en aquests indrets.

Les festes en vaixell són una de les atraccions més demandades pels grups de turistes que poden gaudir d'una jornada al mar, amb beguda i menjar, activitats esportives i nàutiques, música i ball per uns 50 euros. El tour habitualment inclou poder fer 'snorkel' a les cales de la Costa Brava Sud.

Tot i ser una activitat legal, amb horaris i recorreguts regulars i molt ben valorada pels joves turistes estrangers que abunden en aquestes localitats, altres visitants semblen sorpresos en cales que creien recòndites i privilegiades, però que en realitat sovintegen la gran massa turística.