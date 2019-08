Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible tiroteig a Bescanó. Dimecres a la nit, una veïna va alertar la policia que havia sentit trets i havia vist dos individus, un dels quals hauria tret una pistola i disparat.

Els agents es van desplaçar fins a l'avinguda de l'Assumpta pels volts de les onze de la nit i van parlar amb la testimoni, que va assegurar haver vist que un home havia disparat amb una pistola, de la qual havien sortit com petits esquitxos de llum. Això indica a la policia que els trets haurien emergit d'una arma que seria de fogueig.

Els Mossos d'Esquadra van pentinar la zona durant la nit a la recerca de beines així com dels dos protagonistes dels fets -dels quals la dona va donar una descripció a la policia- però no van trobar-ne cap rastre. La policia també va intentar localitzar més testimonis i de moment manté una investigació oberta, però el que tenen clar és que, en cas de ser amb arma de foc, haurien d'haver trobat les beines a la zona. En no ser així, apunten que és probable que es tracti d'un cas d'enfrontament amb una arma de fogueig.

Aquest fet va tenir lloc a l'avinguda de l'Assumpta, una àrea de Bescanó situada al costat del carrer principal, la carretera que uneix Bescanó amb Salt.