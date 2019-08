Més de 230 vols programats a l'aeroport durant l'operació tornada de les vacances

Aena té previstos més de 236 vols programats a l'aeroport de Girona Costa Brava per l'operació tornada d'aquest cap de setmana. Segons les dades del gestor aeroportuari, entre avui i dilluns vinent hi ha programats 236 vols amb sortida o arribada a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. Aquest volum d'operacions suposa que s'ofereixin fins a 43.622 places d'avió en aquests quatre dies. Cal tenir en compte, però, que aquestes dades encara inclouen els vols que les aerolínies han decidit anul·lar de la seva operativa programada a causa de les vagues anunciades per als propers dies, com la protesta que han convocat els sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina de Ryanair i que arrenca diumenge.

Segons les dades facilitades per Aena, el dia amb més operacions previstes durant aquesta operació tornada de les vacances d'agost a l'aeròdrom de Girona és demà, amb una setantena de vols, que representen unes 13.194 places.

L'operació tornada arrenca avui amb 62 vols que aterren o s'enlairen des de Girona i que suposen 11.362 seients ofertats.

Per diumenge s'han programat un total de 53 operacions aèries, amb 9.686 seients oferts i dilluns 2, uns 51 vols amb 9.380 places.