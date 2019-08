La pressió policial a Barcelona trasllada bandes de lladres a la Costa Brava

La pressió policial que s'està fent a Barcelona i la seva àrea metropolitana contra la delinqüència comença a tenir les seves conseqüències a la província de Girona. Alguns delinqüents habituals en terres barcelonines han decidit desplaçar-se cap al nord i operar a la Costa Brava.

Concretament s'han detectat grups de carteristes al municipi de Castell-Platja d'Aro que han elegit terres gironines per fer l'agost, ja que la pressió de Barcelona els fa difícil la feina. Així ho han manifestat els mateixos delinqüents després de ser sorpresos per la policia. Es tracta, a més, de malfactors que compten amb nombrosos antecedents policials. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detectat dos grups de carteristes, ambdós de ciutadans romanesos que operaven a la població.

En l'última actuació policial han detingut tres persones que formen part d'una banda procedent de Ripollet. Són carteristes especialitzats en robar carteres i en supermercats. Es tracta de tres romanesos d'entre 17 a 20 anys que van arribar a robar centenars de productes d'higiene personal del supermercat Lidl de Platja d'Aro aquest dimecres.

El Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local va detectar un vehicle ja conegut per delictes de furts que estava aparcat a la zona d'oci i de compres del Parc d'Aro. Els policies van veure que el conductor mostrava una actitud vigilant mentre dues persones més s'apropaven al vehicle i deixaven productes a l'interior.

Els agents, que anaven de paisà, es van identificar com policies locals i amb suport d'altres dotacions uniformades van localitzar sis bosses plenes de productes higiènics procedents del supermercat Lidl. Una vegada certificat per part del responsable de l'establiment que els productes havien estat robats i presentada la corresponent denúncia, els agents van detenir tres persones: una menor de 17 anys; Vasile M. de 29 anys, que compta amb molts d'antecedents com a carterista a Barcelona i Nicusor C. de 20 anys, que és cantant d'un grup musical. Els tres van quedar detinguts pels furts al supermercat.

Set dies abans, el 21 d'agost, el mateix grup de la Policia Local va localitzar una altra banda de carteristes que opera a l'àrea metropolitana. En aquest cas van detectar pels volts de les 12 del migdia la presència de dos vehicles i a bord hi anaven uns coneguts carteristes de nacionalitat romanesa.



Es volien camuflar

Els agents van sospitar que podrien cometre algun fet delicitiu i els van fer un seguiment. A més, en veure'ls sortir dels vehicles van veure que els integrants de la banda portaven barrets de palla i ulleres de pasta. Intentaven passar desaparcebuts com si fossin uns turistes més, caminant per la localitat de la Costa Brava.

En un moment de la vigilància, els policies van veure que acaben d'entrar en un supermercat. Un agent de paisà va observar com funcionava el grup. Va veure que es col·locaven de forma estratègica i com furtaven una cartera a un client que es trobava a la caixa de l'establiment.

Els agents municipals van sorprendre la banda, es van identificar com a policies i amb el suport d'altres agents uniformats van identificar quatre carteristes, que tenen nombrosos antecedents policials, una quinzena gairebé cadascun.

La cartera recuperada pels policies, a més, contenia un telèfon mòbil, el qual no superava els 400 euros de valor. Els quatre carteristes finalment van quedar com investigats i estan citats per un judici ràpid. La banda investitgada està formada per dues dones: Claudia I. de 48 anys, Steliana I. de 54 anys i dos homes: Nelu I. de 55 anys i Emil L. de 57.

Durant l'estiu, a les comarques de Girona es detecten bandes provinents d'altres indrets que elegeixen la costa per obtenir un major botí, ja que és quan hi ha més concentració de gent. En aquesta ocasió, però, s'han desplaçat a Platja d'Aro per la pressió policial a Barcelona.

Al Bages també han detectat que lladres habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona es desplacen a Marnesa i fan créixer els robatoris, tal com informava Regió 7, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En aquest cas, però, es tracta de lladres que sovint actuen amb violència i fan estades a la comarca,on fins i tot, viuen com a ocupes.