Salut sospita d'un nou cas de listeriosi a Girona, ara al Ripollès

El Departament de Salut sospita d'un altre cas de possible afectat per listeriosi a les comarques gironines, ara al Ripollès. Se suma als dos altres casos sospitosos que va donar a conèixer dimecres, al Gironès i a la Garrotxa, i com els anteriors, estaria relacionat amb el brot d'Andalusia. Tots tres haurien consumit carn entatxonada contaminada per listèria d'Andalusia, i els ha generat quadres amb símptomes lleus, com diarrees amb o sense febre.

A banda d'aquest nou cas al Ripollès, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va informar ahir d'un altre cas sospitós al Maresme, mentre que dimecres també va donar compte d'un al Barcelonès i l'altre al Vallès Occidental.

De moment, en tots sis casos es tracta d'una sospita, ja que s'està a l'espera dels resultats de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no.

Aquest dilluns es van conèixer els resultats de les analítiques dels cinc primers casos sospitosos de listèria detectats a Catalunya, que no van ser determinants per confirmar-los tot i que Salut Pública va considerar «probable» la infecció en aquests pacients. Cal una càrrega forta perquè les analítiques donin positiu.



197 casos a Andalusia

La Conselleria de Salut i Famílies va informar ahir de la confirmació d'un nou cas d'infecció per Listeria monocytogenes a la província de Sevilla, amb el qual ascendeixen a 197 els casos confirmats des de l'inici de l'alerta.

Alhora, però, «continua baixant» el nombre de pacients hospitalitzats amb sospita d'infecció o amb infecció confirmada. Així, el nombre de persones hospitalitzades és de 67 quan el dia anterior s'elevava a 77, fet que suposa una reducció del 13%.

Pel que fa a nous casos d'infecció per listèria, són 197 els casos confirmats des de l'inici de l'alerta, decretada el passat 15 d'agost. A més, el Govern andalús destaca que no s'han registrat nous casos confirmats amb data d'exposició a l'aliment contaminat després del dia 15 d'agost.

Sobre els pacients ingressats als hospitals públics a data d'aquest dimecres, 24 són dones embarassades (28 el dia anterior) que estan en tractament antibiòtic i tres pacients romanien ingressats a UCI (quatre el dia anterior). En aquestes últimes 24 hores no s'han produït morts ni avortaments ni infeccions en nounats.

El portaveu del gabinet tècnic creat per la Conselleria de Salut i Famílies per al seguiment del brot de listeriosi, José Miguel Cisneros, va assenyalar que «les dades dels sis últims dies confirmen que s'ha produït la inflexió del brot».

Salut i Famílies recorda que ha enviat una denúncia a la Fiscalia pel reenvasament dels productes de Magrudis, l'empresa on s'hauria originat el brot, i ha ampliat l'alerta a tots els productes de la companyia. Aquesta decisió es pren després de tenir coneixement que Magrudis fabricava almenys dos productes que no apareixien en els llistats facilitats a la conselleria a través de l'Ajuntament de Sevilla.

De la mateixa manera, el govern andalús va recordar ahir als ciutadans i sobretot a les persones de risc que han menjat o sospiten que poden haver consumit l'aliment contaminat que consultin sense demora si presenten símptomes d'infecció. A més, es recorda la necessitat de seguir unes mesures higièniques bàsiques, sobretot en relació amb la manipulació i el consum dels aliments.