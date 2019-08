Setze veïns escullen les peces de l'exposició del Museu d'Olot

Setze persones de diferents edats que treballen o viuen als carrers propers al Museu de la Garrotxa han escollit 16 peces de les 8.000 que el Museu té emmagatzemades. L'exposició s'inaugurarà el dissabte 31 d'agost, a les 12 del migdia, i romandrà oberta fins al 6 de gener del 2020.

Les 16 peces formaran part de la mostra Jo l'exposo que estarà oberta per les Festes del Tura a la Sala Oberta del Museu. Segons la directora del Museu, Montserrat Mallol, la idea és connectar les persones amb els objectes de la col·lecció del museu i sumar històries». Cada persona ha deixat explicat el perquè d'haver escollit la peça. «Les peces generen emocions», ha dit Mallol.

A més, la sala mostrarà un centenar més de peces provinents del magatzem del Museu, que els visitants podran votar com a candidates a formar part de les sales permanents del Museu de la Garrotxa. La mostra posa èmfasi en el procés participatiu que ha culminat en aquesta exposició, amb fotografies de la cerca dins del magatzem, així com les explicacions del motiu de cada tria per part dels participants.

L'exposició oferirà, a més, dues activitats complementàries i gratuïtes. Una consisteix en un photocall interactiu amb imatges de les obres del Museu i l'altra en una visita acompanyada per un tècnic.