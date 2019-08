Uns 16.300 gironins esperen una operació, un 1,36% menys que al desembre

Uns 16.300 pacients gironins estaven en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica a finals del primer semestre de l'any, un 1,36% menys que el desembre passat. Segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut), el 30 de juny hi havia 16.332 persones de la regió sanitària de Girona pendents d'entrar al quiròfan, 225 menys que al tancament del 2018 i esperaran, de mitjana, sis dies menys que llavors.

Els criteris establerts pel Departament de Salut divideixen els procediments quirúrgics en quatre grans grups, segons el tipus d'intervenció i el temps d'espera màxim, per prioritzar la cirurgia cardíaca i de càncer. En sis mesos, s'ha reduït el temps d'espera per a tots els grups i la llista de tots excepte la cirurgia oncològica, que creix un 24%. Salut ho atribueix a l'envelliment de la població, un factor clau en el cas del càncer.

En el cas de les intervencions de cor, l'hospital Josep Trueta de Girona va tancar el juny amb set pacients esperant -a finals de l'any passat eren disset- i un temps d'espera de 24 dies, quan la garantia és de 90.

Pel que fa a la cirurgia oncològica, la llista d'espera ha passat de les 158 persones que hi havia a finals del 2018 a 195 en la primera meitat de l'any. Tot i l'augment, es compleixen els terminis, ja que la mitjana de temps d'espera és de 22 dies per a les intervencions amb una garantia de 45 i de 46 per a les que tenen una garantia de 60 dies.

En referència als altres tres procediments amb un temps d'espera garantit, que són les operacions de cataractes, pròtesis de maluc i genoll, la llista s'ha reduït un 6,62%. Aquest grup d'intervencions que no hauria de superar el mig any d'espera ha passat de les 2.825 persones que esperaven el desembre del 2018 a 2.638 al juny. De mitjana, esperaran 112 dies.

Amb tot, el gruix de la llista d'espera correspon a intervencions en què el termini no és garantit, sinó de referència i que es prioritzen segons el criteri clínic. Aquest grup, que va dels cateterismes cardíacs a les circumcisions o les varices, té 13.492 pacients en espera, 65 menys que el semestre anterior.

Entre els procediments que acumulen més esperes hi ha les vasectomies, amb 400 pacients que esperaran 471 dies; les intervencions d'obesitat mòrbida, 467 dies o les d'orella mitjana i interna, 389 dies.

Pel que fa a la llista d'espera per a una primera visita amb l'especialista, hi ha 46.604 pacients pendents d'una cita a consultes externes, un 0,87% més que fa sis mesos. El temps d'espera varien segons l'especialitat, i van dels 51 dies que cal esperar per a cardiologia als 117 d'oftalmologia.

Per la seva banda, la cua per a una prova diagnòstica ha crescut considerablement en aquest semestre -dels 10.383 pacients del desembre a 15.259 al juny- tot i que el temps d'espera s'ha reduït en vuit dies. Aquest increment, assenyalen des de Salut, es produeix en un context global d'augment del 30% a tot Catalunya, i més marcat a Girona per la detecció fa uns mesos d'una infradeclaració d'exploracions, per qüestions tècniques, als hospitals de Calella i Blanes que s'ha anat resolent des del maig.



Més pacients

Les dades del primer semestre de l'any, indiquen des de Salut, «es donen en un escenari de lleuger decreixement de l'activitat», ja que part de l'any passat encara estava vigent el pla de xoc impulsat durant l'etapa del conseller Toni Comín, que va injectar 57 milions addicionals al sistema entre l'abril del 2017 i el del 2018 per incrementar l'activitat quirúrgica, de proves diagnòstiques i les visites a les consultes externes.

Des del Departament assenyalen que el volum de persones que esperen ha crescut en els darrers anys i que seguirà creixent, tant per l'envelliment de la població com per l'ampliació de les indicacions i la incorporació de noves tècniques, però que «el compromís de Salut es focalitza en la millora del temps d'accés als serveis sanitaris», buscant «solucions estructurals» perquè tot es faci en els temps d'espera garantits i de referència.

En aquest sentit, assenyalen que més del 90% dels pacients que esperen una operació està dins els temps garantits i que els temps d'espera per a una prova diagnòstica s'han mantingut estables els darrers anys, tot i que l'activitat ha crescut un 29%.