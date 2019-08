Demanen la retirada d'un abocador il·legal de pneumàtics a Bescanó

Un ciutadà es va posar en contacte amb el síndic per donar-los a conèixer l'espai.

Un ciutadà es va posar en contacte amb el síndic per donar-los a conèixer l'espai. aniol resclosa

El síndic de greuges va anunciar ahir a través d'un comunicat que obrirà una actuació d'ofici per exigir la retirada immediata d'un abocador il·legal de pneumàtics a Bescanó.

Un ciutadà, usuari de Twitter, arran de la difusió de la notícia de l'abocador de pneumàtics a Tossa de Mar, es va posar en contacte amb el síndic per fer-lo coneixedor de l'existència d'un altre abocador, de característiques similars al municipi de Bescanó. L'abocador, segons el síndic, es troba en una zona propera a una granja i a un punt d'informació local.

L'ens subratlla que aquest abocament incontrolat comporta un greu perill per al medi ambient i la salut de les persones. A més de suposar una infracció molt greu de la normativa reguladora de residus, ja que està prohibit l'abandonament, l'abocament o l'eliminació incontrolada de pneumàtics i altres residus fora d'ús.

Per aquest motiu la institució s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Bescanó perquè comprovi l'existència d'aquest abocador il·legal i amb els Agents Rurals perquè facin les inspeccions oportunes. Demanen que es portin a terme les mesures pertinents per evitar la producció de danys i minimitzar el perill actual.



Un perill per al medi ambient

La institució subratlla que l'existència de l'abocador comporta un greu perill de contaminació ambiental per l'alta toxicitat dels materials que componen els pneumàtics, a més d'un increment substancial del risc d'incendi forestal i un important focus de cria i propagació del mosquit tigre, que suposa un important problema de salut pública.

El síndic apunta que aquesta situació comporta també un notable risc de consolidació d'aquesta parcel·la com un espai d'acumulació il·legal i incontrolat de pneumàtics usats i d'altres tipus de deixalles.

Segons l'ens, aquesta no és la primera vegada que s'actua en casos d'abocaments. L'estiu del 2016 en conèixer l'existència de dinou casos similars a la demarcació de Barcelona, l'òrgan va efectuar «recomanacions i suggeriments» en cada cas, per tal que es procedís a la seva neteja i va sancionar els municipis que no van dur a terme les actuacions sol·licitades.



Més casos

Enguany aquest no és l'únic cas que s'ha denunciat. El febrer passat un veí de Palamós va notificar a l'Ajuntament l'existència d'un abocament de 151 pneumàtics al bosc de Puig Cargol. El consistori -que és l'administració competent en matèria de residus- es va posar en contacte amb l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de les Gavarres Marítima que va enretirar-los i es va obrir una investigació per localitzar l'autor dels fets. També a Tossa de Mar, a principis d'agost, un grup d'Agents Rurals va denunciar a través de les xarxes socials haver trobat un abocador amb més de 2.500 pneumàtics abandonats al solar d'un antic kàrting de Tossa. L'actuació va arribar quatre dies després que el síndic reclamés que es netegés tot l'espai de manera immediata. A més dels pneumàtics de cotxe i de camió, també s'hi van trobar dues embarcacions abandonades i altres restes.

A Santa Coloma de Farners, un ciutadà, a través de Twitter ha denunciat aquesta setmana l'acumulació i l'abocament de plàstics a la riera de Santa Coloma, concretament a la zona de Riudarenes limitant amb Maçanet.

En aquest cas, l'Ajuntament de Santa Coloma s'hi ha posat en contacte per denunciar l'abocament i procedir a la neteja.