La Diputació de Girona ofereix servei a 26 municipis de fora de la província

La Diputació de Girona ha signat convenis per donar servei a 26 municipis de fora de les comarques gironines. En concret, l'ens provincial prestarà assessorament i documentació per facilitar a aquests pobles el seu control intern. Entre aquests municipis que rebran suport hi ha viles d'altres províncies catalanes, com Sant Joan de Vilatorrada i Torelló (Barcelona), els Albons i Palau d'Anglesola (Lleida), i d'altres zones d'Espanya, com Almàssera (València), Bunyola i Sant Llorenç de Cardassar (Mallorca) o Chiclana de la Frontera (Cadis).

Aquest servei, completament gratuït per als municipis gironins que hi estiguin adherits, va ser creat per la Diputació arran l'enduriment de les exigències de control intern i fiscalització dels ens locals que va aprovar un Reial Decret estatal l'any 2017. Per complir amb la nova regulació, l'ens provincial entén que les administracions locals necessiten l'especialització adequada del personal, ja que les previsions de control són complexes. Això pot ser un problema pels municipis petits, ja que tenen una menor capacitat econòmica i de gestió. Aquesta tipologia de municipis representen la major part dels que trobem a la demarcació de girona, on el 59%, un total de 130, tenen una població inferior a 1.000 habitants i tan sols un 9%, un total de 21 municipis, superen les 10.000 persones. El servei, per tant, va dirigit prioritàriament a les entitats locals de menor població i té l'objectiu de facilitar al personal local el desenvolupament de les tasques derivades de la funció interventora i control financer.

Ara, però, la Diputació ha obert la possibilitat de compartir la documentació amb municipis de fora la província amb les mateixes característiques, i també de forma gratuïta, perquè representa una «una economia de recursos», segons comenten fonts de l'ens provincial. Aquesta possibilitat, contemplada dins el marc normatiu vigent, permet compartir coneixement i subministrar als municipis la documentació necessària, tot i que «en cap cas s'exerceix cap funció de control intern», subratlla l'administració provincial.

La documentació compartida que ha elaborat la Diputació i de la qual en conservarà tota la propietat intel·lectiual, consisteix en uns models de documentació i informes que permeten sistematitzar part del control. Aquesta base documental de suport inclou l'inventari d'actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, les fitxes de fiscalització i intervenció adaptades als extrems fixats per la llei estatal, models d'informes de fiscalització i intervenció i d'actuacions de control permanent, així com models de documents d'aplicació per a les diverses funcions i l'inventari de les actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, segons la regulació vigent.