L'aeroport de Girona va viure amb normalitat la primera jornada del cap de setmana de l'operació de retorn de les vacances. Tot i l'amenaça de cancel·lacions davant les vagues anunciades per part dels tripulants de cabina de Ryanair, Aena no va registrar incidències i es van efectuar una seixantena de vols. Per avui es preveu que sigui la jornada més intensa, amb 70 vols programats. Durant el cap de setmana s'espera que es facin més de 230 viatges.