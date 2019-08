Recullen un projectil d'artilleria del segle XIX a les Planes d'Hostoles

Els TEDAX dels Mossos d'Esquadra han recollit un projectil d'artilleria localitzat a un marge de les Planes d'Hostoles (Garrotxa) a tocar del cementiri. L'avís el van donar uns guardes de camp que patrullaven per la zona el 16 d'agost passat. Un veí acabava de desbrossar la zona, a uns dos metres de la carretera, i entre les restes hi havia una peça metàl·lica mig enterrada. Segons ha explicat a l'ACN un dels guardes, Xavier Aupí, al veure-ho va pensar que podia ser un projectil. Es va donar l'alerta als Mossos i es van enviar les fotografies per fer les comprovacions. L'equip de TEDAX d'aquest cos va constatar que podia estar encara carregat i el 18 d'agost van recollir-lo per desactivar-lo. Es tracta d'un projectil singular perquè data del 1868, l'any en què hi va haver la coneguda la revolució del setembre o la Gloriosa.

El projectil es va localitzar en un marge a prop del cementiri i a uns dos metres de la carretera que porta fins als gorgs del municipi, un lloc molt freqüentat ara a l'estiu. Davant el possible risc, es va decidir traslladar-lo amb molta cura fins a les dependències de l'ajuntament fins que els TEDAX se'l van endur el 18 d'agost.

Un cop examinat, l'equip especialitzat dels Mossos d'Esquadra va descobrir que es tractava d'un projectil singular del 1868 i que encara estava ple de pólvora. S'està estudiant la manera de neutralitzar-lo per evitar haver-lo de destruir i així poder conservar-lo com a peça d'interès. El projectil, que té l'espoleta doblegada, pertanyia a l'exèrcit espanyol i s'hauria utilitzat durant el que es coneix com a la Gloriosa o la revolució de Setembre que hi va haver en territori espanyol aquell any.