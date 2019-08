renfe Nova jornada de vaga amb una repercussió «mínima» a la província

La nova jornada de vaga a Renfe iniciada pel sindicat minoritari CGT va tenir una incidència d'un 2,7%, una xifra molt similar a la ja viscuda el passat 14 d'agost. Es van decretar dos aturades parcials: de 12 h a 16 h i de 20 h a 24 h. Des de la companyia van expressar que, tot i que no compten amb la xifra d'usuaris afectats, aquesta va ser «mínima», i que els serveis mínims decretats es van complir. La companyia i el sindicat s'han reunit en diverses ocasions, però no han arribat a acords. La línia Girona-Barcelona va cancel·lar un total de 21 trens, la majoria de mitjana distància (13); regionals (6) i només dos de llarga distància, en els dos casos en direcció Barcelona-Girona. Per al proper diumenge hi ha decretada una nova jornada de vaga, la quarta que ha convocat CFT després de la del 31 de juliol i del 14 d'agost.