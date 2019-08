El tancament de les bases de Ryanair posa la companyia a l'ull de l'huracà

L'anunci del tancament de les bases de Ryanair-que a Espanya afecten a Girona i a les Canàries- ha provocat durant els últims dies una allau de polèmiques que han posat a l'ull de l'huracà la companyia irlandesa. Als últims anuncis de vaga dels sindicats de pilots (USO i Sepla) s'hi afegeixen ara les pressions que aquests ahir van denunciar que estan patint per part de la direcció per aconseguir que abandonin les mobilitzacions que està previst que s'inicïin aquest diumenge. Ho va anunciar ahir el secretari general del sindicat USO, Gustavo Silva, que va apuntar que la companyia ha penjat un vídeo en què el fins ahir cap de recursos humans, Eddie Wilson, demana als treballadors que pressionin els representants sindicals perquè no negocïin amb una convocatòria de vaga en les mediacions amb l'empresa. Precisament, Wilson va ser nomenat ahir nou conseller delegat de la companyia, en substitució de Michael O'Leary (informació ampliada a la pàgina 19).

Els sindicats majoritaris de Ryanair es van reunir ahir amb els directius de l'empresa i representants de la Direcció General de Treball del Govern espanyol a Madrid amb l'objectiu d'arribar a una solució per evitar la vaga de tripulació de cabina que afectaria tots els caps de setmana de setembre. Els pilots de la companyia també han convocat vaga diversos dies de setembre com a protesta pel tancament de les bases, d'entre les quals hi ha la de l'aeroport de Girona. Al moment de tancament d'aquesta edició, els sindicats i la companyia encara estaven reunits, i no havien arribat a cap acord. De fet, en una atenció als mitjans a mitja tarda, Silva va assegurar que es mostraven poc optimistes en desencallar aquest conflicte amb la companyia, ja que aquesta els demana desconvocar les mobilitzacions sense fer «cap proposta».



Passivitat del Govern

D'altra banda, Silva va criticar l'actitud passiva del Govern davant la vaga convocada i la va qualificar de «vergonyosa», i va demanar que hi prengui partit, ja que la postura de Ryanair denota una «absoluta falta de respecte» als seus reballadors, sindicats i institucions espanyoles». En aquest sentit, els sindicats demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que intercedeixi en el conflicte perquè «si segueix així és una vergonya de govern el que tenim a aquest país», va afegir.

Els sindicats també van insistir en demanar al Govern una explicació sobre els seus motius per «continuar» invertint, a través de subvencions, en una companyia que «no compleix» amb la legislació. El portaveu va apuntar que el Govern «ha de contestar d'una vegada per totes a tots els espanyols per què no es compleix la legislació amb Ryanair tal com han de fer la resta d'empreses a Espanya».

Silva, que espera que Ryanair «recapaciti i faci marxa enrere amb la seva dinàmica boja de tancament de bases i acomiadaments», va afegir que, per primera vegada en tot aquest temps de conflicte, la companyia ha anunciat la cancel·lació de vols en una vaga. Segons el seu parer, cal prendre una decisió immediata, ja que la responsabilitat «ve de dues bandes»: de la direcció actual de Ryanair, que «no serveix per conduir una companyia del segle XXI», i també del Govern espanyol.

Els 10 dies de vaga convocats pels tripulants de cabina de Ryanair a tots els aeroports de l'Estat on opera la companyia irlandesa són els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre. Els pilots de Ryanair també han convocat vaga diversos dies de setembre, el 19, 20, 22, 27 i 29, que se sumen a les aturades dels tripulants de cabina de la companyia.