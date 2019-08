El Trenet Turístic de Ripoll ha passejat 2.500 persones

Ripoll ha ofert aquest servei turístic per tercer any consecutiu.

El Trenet Turístic de Ripoll ha passejat aquest estiu 2.519 persones, un 26% més de viatgers que l'any passat. El servei del trenet ha estat en funcionament del 28 de juliol al 23 d'agost i oferia la possibilitat de fer dos recorreguts diferents, un per conèixer el patrimoni i l'altre per conèixer els paratges naturals de la Font del Tòtil i la Roca. Els tiquets s'han venut des de l'Oficina de Turisme de Ripoll, que ha promocionat el tren com a recurs turístic per conèixer el municipi.

Uns 440 usuaris van comprar el paquet turístic que incloïa el Conjunt Monàstic més el Museu Etnogràfic més el Trenet turístic. Els grups organitzats també han sumat en aquesta xifra, amb un total de 327 persones. En l'àmbit particular han estat 968 persones adultes, 348 infants de 5 a 12 anys i 437 menors de 4 anys. D'aquest total, uns 900 usuaris han estat veïns i veïnes de Ripoll, fet que mostra que el trenet és una atracció que agrada al públic ripollès.

L'Ajuntament valora positivament les xifres i considera un encert oferir dues rutes diferenciades com a oferta del trenet, ja que atrau un públic diferent. «Encara és aviat per decidir si el trenet tornarà l'estiu vinent però és evident que les estratègies de promoció turística són claus per revitalitzar el municipi», diu el consistori.