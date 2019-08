vaga d'avions L'aeroport de Barcelona cancel·la més de 110 vols de Vueling i d'Iberia

La jornada de vaga convocada ahir pels treballadors de terra d'Iberia, que coincideix amb la que mantenen de forma indefinida els vigilants de seguretat, no va causar incidències destacades a l'aeroport de Barcelona. Segons el comitè d'empresa de la companyia, que ha amenaçat amb més mobilitzacions si no s'arriba a un acord «inmediat», el seguiment va estar secundat per el 70% de la plantilla, una xifra que Ibèria Airport Services, la filial d'Iberia que opera a una trentena de companyies aèrees, va rebaixar fins el 26,18%.

En total s'han cancel·lat més de 110 vols, la majoria dels quals corresponen a Vueling, que és la principal aerolínia d'El Prat, però també d'altres companyies com Iberia o British Airways. Es tracta de la cinquena aturada que convoquen en ple estiu els treballadors de terra d'Iberia.

