Cinc menors i tres adults, intoxicats pel fum en un incendi a Sant Feliu

Un incendi en un pis de Sant Feliu de Guíxols va deixar ahir vuit ferits, cinc d'ells menors d'edat. Van patir una intoxicació lleu per inhalació de fum i el SEM els va haver d'evacuar en ambulàncies fins als dispensaris de la població i el de Platja d'Aro.

L'incendi va produir-se ahir al migdia al barri de Vilartagues, en un tercer pis del número 81 de l'avinguda Saragossa. Els Bombers van rebre l'avís del foc quan passaven tres minuts de la una del migdia i van mobilitzar amb cinc dotacions. Els primers a arribar van ser els agents de la Policia Local de Sant Feliu, que ràpidament van desallotjar les dues primeres plantes de l'immoble, que en té quatre. A banda, alguns veïns es van confinar a l'edifici i també a la terrassa. L'incendi es va originar en una habitació i és el que va acabar cremant del tot, segons els Bombers. El foc es va donar per extingit en poc menys d'una hora.

El SEM, mentrestant, es va desplaçar al lloc amb diverses ambulàncies i va atendre els ferits.Segons fonts del servei d'emergències, van haver d'assistir vuit persones, cinc d'elles menors d'edat. Totes van ser derivades en dispensaris de la població a Platja d'Aro. A la terrassa del bloc hi havia dues persones i els Bombers les van haver de baixar per prevenció amb l'autoescala perquè no quedessin intoxicades. Una d'elles té asma i l'altra presentava un tall a la cama.