El festival Terra de Trobadors augmenta les representacions

Un any més, Castelló d'Empúries reviurà el seu passat medieval amb la celebració del Festival Terra de Trobadors, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de setembre a diferents escenaris de la vila. El Terra de Trobadors és, sens dubte, el festival medieval de referència de Catalunya i tot un atractiu ja que durant tres dies presenta una oferta cultural i festiva que sempre té una excel·lent acollida entre els visitants. Cada any, Castelló d'Empúries acull milers de visitants que ja tenen aquesta cita marcada en el seu calendari. Segons les xifres facilitades pels organitzadors l'any passat el festival va ser visitat per unes 40.000 persones, el que demostra la magnitud de la mostra.

Aquest any la temàtica girarà al voltant del comerç i els mercats medievals que hi havia en aquella època i, a la vegada, recordarà la figura històrica del compte d'Empúries Hug V. Les recreacions històriques, la inauguració, el gran sopar medieval, la batalla campal al pont vell o la clausura giraran al voltant d'aquesta figura històrica.

Els organtizadors de la mostra han volgut també en aquesta edició augmentar les representacions de més petit format i els espectacles familiars de carrer. Els visitants podran disfrutar d'una àmplia varietat de propostes artístiques en les disciplines del teatre, la música, el circ i fins i tot la dansa. En total seran unes 200 activitats les que es portaran a escenificació durant els tres dies del festival. No faltaran en el programa les recreacions històriques que tant agraden al públic, els combats entre els cavallers protagontizats per autèntics especialistes en la matèria, els espectacles de foc i altres representacions històriques. Segons consta en el programa del festival, en total, prop de la meitat de les activitatsprogramades enguany són espectales de més petit format amb la participació d'una vintena de companyies professionals.

Els visitants podran gaudir d'aquest any de l'anomenada escola de combat on s'impartiran tallers gratuïts dirigits especialment als més petits per aprendre tècniques de lluita medieval. La mainada tindrà un paper protagonista al festival en els especials batejats com a zona Petits Guerrers o la Zona de Joves Herois.

Un dels principals atractius del Festival Terra de Trobadors és el seu mercat medieval amb la presència de diversos artesans i comerciants. Com és habitual, el gran mercat medieval estarà situat al nucli de Castelló, en concret a la Llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la plaça Jaume I i altres carrers cèntrics de la vila. Per completar-ho, no hi falta tampoc una variada oferta gastronòmica. També la proposta cultural té cabuda en el programa amb una sèrie de conferències especialitzades.

Tot plegat, s'han introduït aquestes novetats pensant ja en l'edició de l'any 2020 quan es complirà el trentè aniversari del festival. Per aquest motiu hi haurà una programació especial per commemorar aquesta efemèride que demostra la consolidació entre el públic d'aquest festival medieval.