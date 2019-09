L'aeroport de Girona supera la jornada més transitada de l'operació tornada sense incidències

L'aeroport de Girona Costa Brava va programar una setantena de vols ahir en la jornada més transitada d'aquesta operació tornada, segons informa Aena, amb un total de 9.686 seients oferts.

L'aeròdrom va viure amb normalitat la primera jornada del cap de setmana, tot i les amenaces de cancel·lacions davant les vagues anunciades per part dels sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina de Ryanair.



Sense incidències

S'espera que el dia d'avui transcorri també sense complicacions. Després que ahir es visqués la jornada més intensa, per al dia d'avui es tenen programats una vintena de vols menys que el dissabte i no s'arriba al miler de seients oferts.

El divendres va ser el segon dia, després del dissabte, amb més arribades i sortides des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, amb un total de 62 vols i 11.362 places ofertes. De cara a avui, segons les dades facilitades per Aena, serà el menys transitat dels quatre dies. D'aquesta manera, es donarà per tancada l'operació tornada amb una cinquantena de vols i 9.380 places ofertes per al dilluns.

En el volum total d'operacions, s'ofereixen fins a 43.622 places d'avió i 236 vols en aquests quatre dies. Cal recordar que avui comença la vaga que el col·lectiu dels tripulants de cabina ha anunciat per als dies 1, 2, 6, 8, 12, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre, i coincidirà en els darrers quatre dies amb la convocada per Sepla per als dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre, convocada en les 13 bases que la companyia irlandesa té ubicades a l'estat espanyol.