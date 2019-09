El síndic torna a denunciar el centre d'acollida de Girona per sobreocupació

El síndic de greuges torna a denunciar que el centre d'acollida la Misericòrdia de Girona està sobreocupat. Ara mateix hi conviuen una seixantena de menors, gairebé el doble dels permesos -està habilitat amb 36 places. A més, cal sumar-hi les 40 que ocupen els usuaris del centre adjunt Oikia. Tot plegat fa que en el mateix espai hi convisquin un centenar de persones. Aquesta no és la primera vegada que el síndic avisa la DGAIA per motius de sobreocupació.

Una de les causes principals d'aquest fet té a veure amb l'estada més llarga del que la llei permet d'alguns menors. Mentre que la legislació marca que en un màxim de sis mesos s'ha d'haver trobat un recurs per a aquests nens i joves, n'hi ha prop d'una vintena que superen el mig any d'estada. Una situació que també ha denunciat el sector social del sindicat CGT. Rubén Mora, que n'és membre, diu que es tracta d'un «problema crònic» i demana a la Generalitat que hi posi solució. Un remei a aquesta situació seria l'obertura de nous centres per poder tractar de manera més individualitzada els infants i joves. «Hi ha una vulneració flagrant dels seus drets, perquè no se'ls pot donar el servei que es mereixen», assegura Mora.

Des de la DGAIA expliquen que es tracta de situacions que «no es poden preveure», ja que tenen caràcter d'urgència. A més, asseguren que han reforçat les plantilles especialment a l'estiu, ja que els nens no van a l'escola i es necessiten més professionals. En un comunicat conclouen que la intenció de la DGAIA és que cada nen disposi d'una família d'acollida, si bé reconeixen que «no sempre és possible».

Un altre aspecte a destacar i que critica el sindicat és la contractació de personal que no té la titulació adequada. Segons Mora, la DGAIA «s'estalvia diners» amb monitors de lleure que fan les funcions d'educadors socials. «Aquest és un problema greu, perquè no tenen la formació pertinent», denuncia.

Des de la CGT alerten que el problema al final «l'acaben pagant» els usuaris del centre i demanen a l'Ajuntament de Girona que hi posi solucions. «Reclamem que es compleixi aquella moció aprovada el 2017 on es comprometia a buscar locals per evitar que la Misericòrdia fos un macrocentre», ha reblat Mora.